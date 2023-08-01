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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موعد انتهاء موجات ارتفاع درجات الحرارة.. سعر الدولار اليوم.. ومفاجأة بأسعار الذهب|التوك شو

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

ذروة الصيف.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجات ارتفاع درجات الحرارة
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال تلك الأيام تعتبر حول المعدلات أو أعلي بحوالي درجة، مشيرة إلى أن الأجواء صيفية معتادة، ويكون هناك موجات ارتفاعات فى درجات الحرارة أو موجة شديدة الحرارة، ولكنها لن تكون بمثل الطول الذى شهدناه فى شهر يوليو.

مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 أغسطس
عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-8-2023. 

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء

قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الثلاثاء 1 - 8-2023، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره أحمد حمدي.
 


4 معلومات مهمة عن مباردة 100 يوم صحة.. تعرف عليها
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة الأسبق، إن مبادرة 100 يوم صحة تؤكد على أن مصر بالفعل تحاول التغلب على معوقاتها، وتأتي على رأسها المشاكل الصحية والتي تعوق المصريين عن الإنتاجية والعمل.

التوجه فورا للطبيب| أستاذ أورام تحذر من الكحة أو ضيق في التنفس
قالت الدكتورة نهال المشد، أستاذ علاج الأورام، إن التدخين يسبب 90% من أورام الرئة، لافتة إلى أن التدخين السلبي له نفس تأثير التدخين الإيجابي،  ويجب أن تنتشر التوعية بين الأشخاص بشأن الكشف المبكر عند ظهور أي عرض.

بعد إجرائها 13 عملية|الأولى على الثانوية العامة: كرم ربنا كبير.. ومكنتش متوقعة

عبرت أمل سيد عبد الغفار، الأولى على شعبة العلوم في الدمج التعليمي بـ الثانوية العامة، عن فرحتها بالحصول على هذا المركز قائلة :" عوض ربنا كان كبير جدا.. ومكنتش متوقعة خالص أخد المركز ده".

توفير الأسمدة والآلات.. وزارة الزراعة: توجيهات رئاسية بدعم صغار الفلاحين
قال علي عبدالمحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بـ وزراة الزراعة، إن هناك توجيهات رئاسية بدعم صغار المزارعين والفلاحين بداية من تجهيز الاراضي الزراعية للزراعة، من خلال توفير الميكنة الحديثة.


مقيّد وينبح|ياباني ينفق 22 ألف دولار ليتحول إلى كلب.. فما القصة؟
تحولت أمنية غريبة لرجل ياباني بأن يصبح “كلبًا” إلى حقيقة، الياباني “توكو” أنفق نحو 22 ألف دولار على زي كامل مصمم حسب طلبه ليجعله يبدو ككلب حقيقي، فيما يتصرف أيضًا مثل الحيوانات الأليفة.

هدوء حذر في مخيم عين الحلوة بلبنان.. فيديو
قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان، إن هناك هدوءًا حذرًا في مخيم عين الحلوة، بعد سقوط 11 قتيلا و40 جريحًا خلال اليومين الماضيين.


 

الأرصاد الذهب أسعار الذهب درجات الحرارة أسعار العملات الدولار توك شوصدى البلد

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