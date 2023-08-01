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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشهد فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي بكفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  اليوم عمال شركات قطاع الأعمال  وأهالي مركز كفر الزيات، عدداً من فعاليات بناء الإنسان وتمكينه اقتصادياً والتي تم تنفيذها بنادي الشركة المالية والصناعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية دعم ورعاية قطاع العاملين بالشركات والمصانع وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم وإيماناً من المحافظة بالدور الكبير لعمالها في تحريك وإدارة منظومة الصناعة بالمحافظة.

 

تفقد المحافظ في مستهل جولته أنشطة القافلة الطبية التي شملت فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة و١٠٠ مليون صحة، من خلال توفير  عيادات في تخصصات (الباطنة، الجراحة، الجلدية، العظام، النساء وتنظيم أسرة)، إلى جانب تفقد عدد ثلاث عيادات متنقلة وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، كما نظمت مديرية الصحة ندوات التثقيف الصحي والصحة الإنجابية للعاملات والعاملين بالشركة ضمن مبادرة صحة المرأة المصرية إلى جانب المعروضات الخاصة بأندية المرأة التابعة لإدارة كفر الزيات الصحية.

 

كما قامت مديرية القوى العاملة بتلقي طلبات التوظيف لأبناء العمال والأهالي وتنفيذ عدداً من الندوات التوعوية عن السلامة الصحة والمهنية والتعامل مع المخاطر داخل بيئة العمل، كما شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتنظيم فاعليات طرق أبواب للتوعية ضد أخطار التدخين والمخدرات.

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وفي ذات السياق تفقد المحافظ عدد من الأنشطة التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي، وشملت تلقي طلبات الدعم الاجتماعي لأسر العمال والمواطنين  وتلقي طلبات بطاقات الخدمات المتكاملة وطلبات تكافل وكرامة، إلى جانب تواجد متطوعي الهلال الأحمر المصري لتنظيم ملتقى الخدمات.

 

وفي السياق ذاته قدمت مديرية التربية والتعليم عددا من الفاعليات والأنشطة المتنوعة على رأسها ورشة عمل عن ريادة الأعمال والابتكار وكيفية إعداد مشروعات صغيرة ومتوسطة في ضوء الاحتياجات والتحديات التي تواجه السوق المصري، وذلك لأبناء العاملين فوق 18 عام، كما قامت المديرية بتلقي الشكاوى والطلبات المتعلقة بقطاع التعليم، إلى جانب تنظيم معرض لمنتجات المدارس الزراعية والمدارس المقامة في المصنع بأسعار مخفضة.

 

كما شاركت مديرية الشباب والرياضة بتنظيم عدة فاعليات بملعب النادي شملت عقد اختبارات لكرة القدم وعرض تعليمي لكرة السلة، اليد، الطائرة ولعبة شد الحبل.

وتابع رحمي جولته بتفقد ثلاث عربات تابعة للمنطقة الشمالية العسكرية والمخصصة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تكونت من سيارة لبيع السلع الغذائية وسيارة لبيع اللحوم بالإضافة لسيارة مخصصة لبيع الأسماك.

وخلال تفقده الفاعليات قام المحافظ بزيارة تفقدية لفصول وقاعات الاستكتاب ومحو الأمية والتي نظمتها هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمبنى الإداري للنادي، كما وجه باستمرار الفعاليات لمدة ثلاث أيام داخل كفر الزيات.

 

جاء ذلك بحضور، الأستاذ عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات،الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الأستاذ أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، الأستاذ أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة،

ادارة منظومة ١٠٠ مليون صحة التثقيف الصحي التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماع التمكين الاقتصادي التنمية البشرية الخدمات المتكاملة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

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