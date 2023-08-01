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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إتيان المرأة كرها.. كيف أتاح القانون استخدام حق الدفاع الشرعي عن النفس؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حق الدفاع الشرعى عن النفس .. من أهم الأمور التي ناقشها قانون العقوبات ووضع معايير محددة لثبوتها، وإيضاح مدى وجود إحتمالية لفكرة عقاب الشخص الذي يدافع عن نفسه أو أمواله، حال ارتكابه جريمة ما في وقت دفاعه.

ونصت المادة (245) علي أنه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

ووفقا للمادة (246) فإن حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا القانون.

وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي الفقرة ٤ من المادة ٢٧٩.

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ووفقا للمادة (249) فإن حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

- إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.

- اختطاف إنسان.

كما أشارت المادة (250) إلي أن حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

- فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.

- سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.

- الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

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