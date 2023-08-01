الأردن: الربط الكهربائي مع مصر بحالات الطوارئ فقط..وإمدادات الغاز لم تتأثر بالانقطاعات

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الثلاثاء، عدم تأثرها بإمدادات توريد الغاز المصري جراء انقطاع الكهرباء في مصر، مشيرة إلى أن الربط يأتي في حالات الطوارئ فقط.

وحسب “الشرق” السعودية، قال المتحدث باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، مشهور أبو عيد، إن أزمة الكهرباء في مصر لم تؤثر على الالتزامات التعاقدية في مجال توريد الغاز وربط الكهرباء بين البلدين.

وأوضح أن الربط الكهربائي بين البلدين والذي يبلغ 550 ميجاواط، منذ أكثر من 25 عاماً، لم يشهد أي خلل، مؤكدا أن الربط يأتي في حالات الطوارئ فقط.