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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: إجراء 1.8 مليون عملية جراحية بمبادرة انهاء قوائم الانتظار

وزير الصحة
وزير الصحة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع بـ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة لـ المواطنين، وذلك من خلال وزارة الصحة.

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الرئيس يتابع جهود تطوير منظومة الصحة.. تقديم 145 مليون خدمة طبية لـ90 مليون مواطن وتحويل معهد ناصر لمدينة متكاملة

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الرئيس كان يتابع عمل المبادرات، وما تقوم به وزارة الصحة، موضحًا أنه تم علاج 1.8 مليون مواطن بـ التدخل الجراحي، من خلال مبادرة انهاء قوائم الانتظار.

وكشف أن الرئيس أطلق مبادرات صحية جديدة، منها المقبلين على الزواج، والكثير من المبادرات، و مبادرة 100 يوم صحة.

 اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية للانتهاء من كل مشروع، بما في ذلك مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل"، بالتعاون مع أرقى المؤسسات الطبية في العالم في مكافحة السرطان، لتصبح مركزاً عالمياً متطوراً لتشخيص وعلاج الأورام.

معهد ناصر
فضلاً عن مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وكذا جهود تطوير إدارة المعامل المركزية، بالإضافة إلى إنشاء معهد قلب جديد بمقاييس عالمية لتعزيز دور معهد القلب القومي باعتباره واحداً من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، وكذلك جهود وزارة الصحة في توفير أسرّة الرعايات المركزة وزيادة عددها على مستوى جميع المحافظات.

التأمين الصحي الشامل
كما اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدلات الإنجاز وعدد الخدمات الصحية التي تم تقديمها في إطار مبادرات الصحة العامة، حيث بلغ إجمالي الخدمات الصحية التي تم تقديمها من خلال جميع المبادرات الرئاسية أكثر من 145 مليون خدمة استفاد منها 90 مليون مواطن.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه باستمرار وتكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع أنحاء الجمهورية، مع زيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن الاهتمام بصحة المواطن المصري يمثل أولوية قصوى للدولة، التي تعمل بأقصى جهد، بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على توفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة، مع تطوير القائم ورفع كفاءته.


 

الصحة وزارة الصحة السيسي خالد عبد الغفار وزير الصحة

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