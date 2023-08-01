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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شبه الأميرات.. إطلالات أثارت الجدل للبلوجر هدير النحاس

إطلالات أثارت الجدل
إطلالات أثارت الجدل للبلوجر هدير النحاس  

أثارت صور حفل زفاف البلوجر عمرو راضي وهدير النحاس، وقد تداول السوشيال ميديا بأنها تشبه الأميرات.

 

إطلالات أثارت الجدل للبلوجر هدير النحاس

 

وقد تألقت هدير النحاس، مرتدية فستان زفاف أسطوري مجسم ومطرز بالفضى طويل وبسيط باللون الأبيض، وتميز الفستان بتصميم أنيق ولافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

 

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وتملك البلوجر وعارضة الأزياء هدير النحاس عددًا كبيرًا من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، وتتمثل معظمها في صور تعرض فيها إطلالات مختلفة لها.

 

وتتميز إطلالات هدير النحاس بقدرتها على تنسيق الملابس بشكل محترف مع حجابها، وكانت اشتهرت بصورة البوركيني لهادية غالبا المعروف بمايوه المحجبات.

 

وإليكم أبرز إطلالات البلوجر هدير النحاس..

 

البلوجر هدير النحاس
البلوجر هدير النحاس
البلوجر هدير النحاس
البلوجر هدير النحاس
البلوجر هدير النحاس
البلوجر هدير النحاس
البلوجر هدير النحاس
البلوجر هدير النحاس
البلوجر هدير النحاس
البلوجر هدير النحاس
البلوجر هدير النحاس
البلوجر هدير النحاس
البلوجر هدير النحاس
هدير هدير النحاس البلوجر هدير النحاس إطلالات أثارت الجدل للبلوجر هدير النحاس حفل زفاف البلوجر عمرو راضي حفل زفاف البلوجر هدير النحاس عمرو راضي

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