انطلاق فعاليات دورة مركز الشيخ زايد لإعداد معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها

انطلقت اليوم فعاليات دورة إعداد معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، والتي ينظمها مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، و تعقد بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

افتتح الفعاليات أ.د /محمد المحرصاوي وأسامة يس نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة، وتتناول الدورة التدريب على أحدث الإستراتيجيات والأساليب في تعليم اللغات الأجنبية طبقا للمعايير العالمية، ويحاضر بها نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في المجال.

وألقى الدكتور / محمد حسين المحرصاوي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، محاضرة افتتاحه تناول فيها (أخطاء نحوية يجب أن تصحح).

استعرضت المحاضرة الأخطاء الشائعة بطريقة «قل ولا تقل»، كما تعرضت لما يترتب على النطق الخطأ من إضرار باللغة بل واختلاف فهم معاني الكلمات.

كما تناول الدكتور المحرصاوي عددا من القضايا النحوية، والأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثير، وتم إلقاء الضوء على هذه الأخطاء بأسلوب علمي مع شرح مبسط للقواعد النحوية الصحيحة.