كليات بـ50 % لطلاب الشعبة الأدبية تقبل من 205 درجات

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، عن الكليات التي تقبل من 50% أدبي وفقا للحدود الدنيا المتاحة التي يحددها موقع التنسيق، والتي أصبح لها عدد كبير جدا من الاختبارات المناسبة لجميع الطلاب.

ويقدم موقع صدي البلد الإخباري، الكليات التي تقبل من 50% أدبي أي ما يعادل 205 درجات من إجمالي مجموع الدرجات.

تنسيق الجامعات 2023



كليات من 50 % لطلاب الشعبة الادبية تقبل من 205 درجات :-

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية رياضية بنين دمياط

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية فنية مطروح

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تنسيق

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية موسيقية مطروح

المعهد العالي للغات بأسوان

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

تربية رياضية بنات العريش

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية رياضية بنات أسوان

تربية رياضية بنات أسيوط

تربية رياضية بنات بني سويف

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة



رابط موقع تنسيق الجامعات 2023



https://tansik.digital.gov.eg/application/



تنسيق الجامعات 2023



كليات من 50 % لطلاب الشعبة الادبية تقبل من 205 درجات :-

كلية تربية رياضية بنين بور سعيد.

كلية تربية رياضية بنين جنوب الوادي.

كلية تربية رياضية بنين حلوان.

كلية تربية رياضية بنين دمياط.

كلية تربية رياضية بنين سوهاج.

كلية تربية رياضية بنات الزقازيق.

كلية تربية رياضية بنات السويس.

كلية تربية رياضية بنات العريش.

كلية تربية رياضية بنات الفيوم.

كلية تربية رياضية بنات المنصورة.

كلية تربية رياضية بنات المنيا.

كلية تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

كلية تربية رياضية بنات أسوان.

كلية تربية رياضية بنات أسيوط.

كلية تربية رياضية بنات بني سويف.

كلية تربية رياضية بنات بور سعيد.

كلية تربية رياضية بنات جنوب الوادي.

كلية تربية «تعليم ابتدائي» العريش.

كلية تربية «طفولة» العريش.

كلية تربية «طفولة» أسوان.

كلية تربية «طفولة» جنوب الوادي بالغردقة.

كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية.

كلية تربية رياضية بنين الزقازيق.

كلية تربية رياضية بنين السويس.

كلية تربية رياضية بنين العريش.

كلية تربية رياضية بنين الفيوم.

كلية تربية رياضية بنين المنيا.

كلية تربية رياضية بنين الوادي الجديد.

كلية تربية رياضية بنين أسوان.

كلية تربية رياضية بنين أسيوط.

كلية تربية رياضية بنين بني سويف.

كلية تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

كلية تربية رياضية بنات سوهاج.

كلية تربية رياضية بنات طنطا.

كلية تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

كلية تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

كلية تربية رياضية بنات مدينة السادات.