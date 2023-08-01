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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندوة وتكريم.. المايسترو هاني فرحات في ضيافة صدى البلد | صور

المايسترو هاني فرحات
المايسترو هاني فرحات في ضيافة صدى البلد

حل المايسترو هاني فرحات ضيفا على موقع صدى البلد لتكريمه بعد نجاحاته ومشواره الفني خلال السنوات الماضية، واختياره رئيسا للنسخة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربية. 

 

 

وتحدث المايسترو هاني فرحات خلال ندوته بموقع صدى البلد، عن خطته لمهرجان الموسيقى العربية هذا العام، ورؤيته الفنية ليكون الحدث يليق باسم مصر. 

 

 

 

منحت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية (ساسيىرو)، برئاسة الدكتور مدحت العدل، العضوية الفخرية للموسيقار والمايسترو هاني فرحات، تقديرا لخدماته الجليلة التي قدمها للارتقاء بالذوق العام في مصر.

أوضحت الجمعية في بيان لها أن منح العضوية الشرفية لـ هاني فرحات جاء "منح العضوية الشرفية هو تقدير رفيع المستوى تمنحه جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، للشخصيات الهامة التي قدمت خدمات جليلة لها ولأهدافها وأولها الارتقاء بالذوق العام في مصر" ونوهت الجمعية في بيانها على أن فرحات كان نموذجا مشرفا للموسيقى والفن المصرية "قد كنتم نموذجا مشرفا لموسيقار ومايسترو مصري إرتقي بالشكل الموسيقي للأغنية وحافظ على هويتها دون تفريط».

كما قامت الجمعية بتكريم الموسيقار هاني فرحات، وتسلم درع التكريم من الدكتور مدحت العدل رئيس الجمعية، وبحضور الشاعر فوزي إبراهيم الأمين العام للجمعية، وعمر الجبيلي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والشاعر الكبير مصطفى مرسي، والملحن الكبير حسن أش أش، والموسيقار ماجد عرابي أمين صندوق الجمعية. 

ومن جهته أكد الموسيقار هاني فرحات اعتزازه بتكريم الجمعية لأنها من أعرق المؤسسات الفنية ويعتبره الأهم من حياتي، ومن أساتذة وزملاء يعتز بهم.

هاني فرحات الدكتور مدحت العدل المؤلفين والملحنين والناشرين المايسترو هاني فرحات الموسيقى العربية جمعية المؤلفين والملحنين

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ندوة وتكريم.. المايسترو هاني فرحات في ضيافة صدى البلد | صور

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