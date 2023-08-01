نائب رئيس الإمارات: مصر ستبقى المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن مصر ستبقى المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي.

وكتب بن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": احتفلت مصر الحبيبة اليوم بمشاركتها في أكبر مسابقة للقراءة في العالم، حيث يشارك أكثر من 17 مليون طالب مصري من 35 ألف مدرسة في المسابقة، ستبقى مصر العروبة، مصر الأدب والقراءة هي المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي، كل الشكر للقائمين على التحدي في جمهورية مصر العربية من وزارة التربية والتعليم ومن الأزهر الشريف، حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها.

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قال إنه للعام الثاني عشر على التوالي وضمن استطلاع لرأي الشباب العربي في 53 مدينة من 18 دولة عربية، أكثر الشباب العربي يرون دولة الإمارات هي الدولة المفضلة للعيش.

وجاءت الولايات المتحدة بعد الامارات ثم كندا حيث يرونها أيضاً النموذج الأنجح الذي يتمنون لدولهم أن تقتدي به.

وذكر بن راشد، قائلاً "نحن نكرر رسالتنا الدائمة للشباب العربي .. الإمارات دولة عربية يدها ممدودة للعرب كل العرب وأرضها ستبقى مفتوحة لتحقيق أحلام الشباب العربي .