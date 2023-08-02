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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند الجلوس لفترات طويلة؟.. لن تتوقع المخاطر

مخاطر الجلوس لفترات
مخاطر الجلوس لفترات طويلة  

صرح معهد السلامة المهنية الألماني، بأن الجلوس لفترات طويلة قد يمثل خطورة كبيرة على الصحة؛ حيث إنه يرفع خطر الإصابة بمشاكل الظهر والرقبة والرأس.

 

مخاطر الجلوس لفترات طويلة

 

وأضاف المعهد، إلى أن الجلوس لفترات طويلة قد يتسبب في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وذلك لأنه يتسبب في زيادة خطر الإصابة بالسمنة، ومرض السكري.

 

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واكد المعهد، بانه يمكن تجنب مخاطر الجلوس لفترة طويلة عن طريق، تغيير وضعية الجلوس والنهوض كل ساعة على الأقل، وفقا لما جاء في موقع “هيلث لاين” الطبي.

 

مخاطر الجلوس لفترات طويلة

 

وأضاف المعهد، إلى أن ممارسة تمارين الإطالة من وقت إلى آخر، مع الأنشطة الحركية كصعود الدرج بدلا من ركوب المصعد، ثد يحمي من مخاطر الجلوس لفترات طويلة

 

ووضع المعهد، أيضا شروط لوضعية الجلوس السليمة؛ حيث ينبغي أن يكون المقعد في مستوى ارتفاع الركبة، مع مراعاة إستقرار الأقدام على الأرض وأن يشكل الفخذ والساق زاوية قائمة، و أن يكون الظهر مستقرا على مسند الظهر.

الجلوس مخاطر الجلوس امراض القلب السمنة مرض السكري

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