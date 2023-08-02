معهد البحوث الفلكية يبدأ تنظيم دورات تدريبية للأطفال

تبدأ أكاديمية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية للشباب، اليوم دورات تدريبية في مجال الإليكترونيات وتطبيقاتها في الجيوفيزياء.

تبدأ الدورات اليوم بمقدمة عن الاليكترونيات ثم المتحكمات الاليكترونية وطريقة استقبال الاشارات والتعامل معه، ويتم التعريف إذا كان الطفل قد التحق بدورات مثيلة سابقة أم لا.

وتقام الدورة بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية- حلوان، وتنعقد الدورة ايام الاحد والاربعاء من كل اسبوع من الساعه 9:30 صباحا ولمدة شهر، واشار المعهد الي انه يجب توافر جهاز لاب توب وبعض المكونات الإليكترونية مع المشترك وذلك لسهوله التدريب العملى.

وعلى جانب آخر نشهد الليلة ظاهرة فلكية مميزة، حيث يصل قمر شهر محرم 1445هـ اليوم إلى مرحلة البدر العملاق فى ظاهرة فلكية مميزة، حيث يزين القمر السماء ويمكن رصده بالعين المجردة، في مشهد يترقبه هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن الليلة نشهد اكتمال قرص قمر شهر أغسطس ويصبح بدرا كامل الاستدارة ويعرف هذا القمر باسم (قمر صيد السمك) وأن القمر يبدو بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 31 يوليو الى 2 أغسطس حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل في هذه الفترة ، فيما سيكون القمر الليلة هو ذروة البدر الكامل.

وأوضح تادرس أن هذا القمر هو القمر العملاق الثاني لهذا العام من بين أربعة أقمار عملاقة لهذا العام تأتي تباعا حتى سبتمبر 2023، حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره ، وهي المنطقة القريبة من الأرض ، لذلك يبدو حجمه أكبر قليلا وأكثر إشراقا من المعتاد .