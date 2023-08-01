عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قمر صيد السمك العملاق يظهر في سماء مصر بنسبة لمعان 100% الليلة

قمر
قمر

نشهد الليلة ظاهرة فلكية مميزة، حيث يصل قمر شهر محرم 1445هـ اليوم إلى مرحلة البدر العملاق فى ظاهرة فلكية مميزة، حيث يزين القمر السماء ويمكن رصده بالعين المجردة، في مشهد يترقبه هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

قمر صيد السمك

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن الليلة نشهد اكتمال قرص قمر شهر أغسطس ويصبح بدرا كامل الاستدارة ويعرف هذا القمر باسم (قمر صيد السمك) وأن القمر يبدو بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 31 يوليو الى 2 أغسطس حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل في هذه الفترة ، فيما سيكون القمر الليلة هو ذروة البدر الكامل.

القمر العملاق الثاني

وأوضح تادرس أن هذا القمر هو القمر العملاق الثاني لهذا العام من بين أربعة أقمار عملاقة لهذا العام تأتي تباعا حتى سبتمبر 2023، حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره ، وهي المنطقة القريبة من الأرض ، لذلك يبدو حجمه أكبر قليلا وأكثر إشراقا من المعتاد .

الآن زخة شهب دلتا الدلويات تغزو سماء مصر.. اغتنم الفرصة وشاهدها

الليلة القمر يضيء سماء مصر بنسبة لمعان 100 % 

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم وتبلغ نسبة لمعانه 100 % ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

قمر القمح والذرة

وأشار أستاذ الفلك الى أن هذا البدر يُعرف عند القبائل الأمريكية باسم قمر (الحفش) حيث يكون من السهل صيد سمك الحفش الكبير في البحيرات في هذا الوقت من العام، كما يُعرف ايضا باسم قمر القمح والذرة الخضراء.

وأضاف رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن بدر اليوم تبلغ نسبة لمعانه 100 % ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

قمر صيد السمك البدر العملاق قمر صيد السمك الحفش قمر القمح والذرة صيد سمك الحفش الكبير القمر العملاق الثاني أربعة أقمار أربعة أقمار عملاقة نسبة لمعانه 100 سماء مصر الليلة قمر يضئ سماء مصر بنسبة معان 100

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي يتمسك بفسخ عقده ووكيله يتواصل مع الزمالك

بسبب الشماتة في وفاة نجل حسن يوسف..شقيقة وجدي العربي: مايستاهلش يكون أخويا

من أجل الزمالك.. لاعب الأهلي يطالب بفسخ عقده

جلسة الخطيب مع سعد سمير في زايد تنهي علاقته بالأهلي

لميس الحديدي تكشف أسباب عدم انقطاع الكهرباء اليوم بعدد من المناطق

مفاجأة.. الأهلي يشوق جماهير لصفقة جديدة

عقب الهزيمة أمام الشباب..خالد الغندور :ما فعله مرتضي منصور في الزمالك إعجاز

بعد دفن نجلهما.. أشرف زكي يكشف الحالة الصحية لحسن يوسف وشمس البارودي|فيديو

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق: لو الأهلي لاعب الشباب السعودي كان هيكسب 8-0

لن تتكرر.. ظاهرة فلكية نادرة خلال الأيام المقبلة

في عمان.. خالد فودة يحصد جائزة أفضل مسئول حكومي عربي لمدينة سياحية

قمر صيد السمك العملاق يظهر في سماء مصر بنسبة لمعان 100% الليلة

حالة لا يتم فيها تخفيف عقوبة السرقة بالقانون.. تعرف عليها

جريمة التجمع الأول| والد المجني عليه يتهم صديق نجله.. والمتهم يعترف: الفلوس السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عايش كان إداك 100 قلم| هجوم على فنان لشماتته بوفاة نجل حسن يوسف

شهادة وفاة أم ثانوية عامة.. طلاب انتهت حياتهم قبل ساعات من ظهور النتيجة

في الصباحية.. حياة عريس في خطر بعد تعرضه لهذا الموقف بـ أمريكا

أهمها الليمون وزيت الزيتون.. طريقة تطويل الأظافر بوصفات طبيعية

فيديو

اعتزل فى سن19 عاما.. مغامرات محمد رياض مع كرة القدم وسر ابتعاده وعلاقته بهادى خشبة

أنا غير محمد يا أونكل.. هكذا خدع مروان الشوربجي اتحاد الاسكواش وهذه رسالته الأخيرة

موقفك من كليات القمة.. بالأرقام الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2023

إعادة تصحيح بعض الأوراق.. أرقام مفاجئة عن نتيجة الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ