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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تجنب الغرق.. الأرصاد تحذر المصطافين من التيارات الساحبة| فيديو

ظاهرة التيارات الساحبة
ظاهرة التيارات الساحبة

حذرت الدكتورة منارغانم، عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، المصطافين من التيارات الساحبة بقوة لعمق البحر، لافتة إلى أنها ظاهرة خطيرة قد تتجاوز سرعتها قدرة السباح وهي تختلف كلية عن "الدوامة" التي تسحب السابح لأسفل أما التيار الساحب فيسحب السباح لعمق المياه.

الأرصاد تقدم بعض النصائح للسابحين


وشدد على خطورة وجود تيارات ساحبة بقوة الى عمق البحر مما يتسبب بحوادث غرق، مشيرة في ذات السياق إلى أهمية متابعة النشرات اليومية الارصاد الجوية  لتوخي الحيطة.

وتابعت منار غانم  خلال مداخلة هاتفية مع "برنامج" كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "مهم جداً أن نعرف ما هو تيار السحب، هو شعور السباح بأن المياه تسحبه للداخل، حيث تأتي الأمواج من منطقة ضعيفة بالأخص في الشواطيء الرملية تتجاوز سرعة السباح أحياناً وتسحبه للداخل".

وقدمت  عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، بعض النصائح للسابحين والمصطافيين عبر علامات يمكن من خلالها تمييز خطورة المنطقة ووجود تيارات سحب بها، قائلة: “المنطقة التي بها تيار سحب عادة ليس بها موج بشكل كبير محاطة بأمواج، لكن بقعة السحب تكون خالية من الأمواج مصحوبة بتغير في لون المياه ودرجة نقاؤها أحيانا تكون عكرة ومختلفة عن لون المنطقة المحيطة”.


وقدمت عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية نصيحة للمصطاف  في حالة تفاجأ بها وهو وسط الماء، قائلة: "الالتزام بالهدوء وعدم الهلع وممكن أرجع مع التيار".


وشدد عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية على عدم بذل طاقة كبيرة والسير عكس التيار، قائلة: "لو سرت عكسه إنك تبذل طاقة بشكل أكبر، لكن امشي معه ثم ارفع اليد للمنقذين وتحرك بإتجاه اليمين والشمال بشكل موازي للشط ولا تسير عكس التيار".

 

الأرصاد منارغانم الأرصاد الجوية الشواطيء الرملية التيار الساحب

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