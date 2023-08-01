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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: درجات الحرارة في أغطسس هذا العام أعلى من السنوات السابقة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الرطوة، والكتل الهوائية شديدة الحرارة حتى نهاية شهر أغسطس، بسبب منخفض الهند الموسمي، حيث تتجاوز نسبة الرطوبة 95% في بعض المناطق الساحلية.


وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن درجات الحرارة في أغطسس هذا العام أعلى من  المعدل الطبيعي في السنوات السابقة، بمقدار درجة أو درجتين مئوية.

موجات حرارة مرتفعة

وذكرت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه من الوارد أن نرى فى شهر أغسطس موجات حرارة مرتفعة عن المعدل الطبيعي، ولكن ليس بنفس قوة موجة شهر يوليو الحالي.

الأرصاد درجات الحرارة الدكتورة منار غانم موجات حرارة الحرارة المناطق الساحلية

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