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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الروسي: طائرات التحالف بقيادة أمريكا تنتهك المجال الجوي السوري 14 مرة

مقاتلات
مقاتلات

قال الأدميرال فاديم كوليت، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة انتهكت المجال الجوي السوري 14 مرة في اليوم الماضي في منطقة التنف.

وقال كوليت، في مؤتمر صحفي: “بالقرب من منطقة التنف، التي تمر عبرها الطرق الجوية الدولية، هناك زيادة في عدد انتهاكات المجال الجوي السوري".

واضاف: "خلال اليوم، تم تسجيل 14 انتهاكا من قبل زوج من مقاتلات إف-16، زوج من مقاتلات رافال، وزوج من مقاتلات إف-35، وزوج من مقاتلات تايفون، ومركبة جوية بدون طيار متعددة الأغراض من طراز MQ-1C وطائرة استطلاع MC-12W من التحالف”.

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