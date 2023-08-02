بدء تظلمات الثانوية العامة 2023 غدا عبر هذا الرابط |اعرف الضوابط والرسوم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2023 بدءا من الغد الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه من المقرر أن يستمر باب تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 مفتوحاً لمدة أسبوعين فقط .

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023

واستقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تخفيض رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 لتكون 200 جنيه لكل مادة من المواد المتظلم منها ، بعد أن كانت العام الماضي 300 جنيه للمادة .

ضوابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

يتم تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم بعد تسديد الرسوم المقررة.

يتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم

خلال فترة تظلمات الثانوية العامة 2023 .. سيكون الإطلاع على أوراق الإجابة في مقر لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب

سيتم تحديد موعد الإطلاع بعد التقديم على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم

على الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الإطلاع عليها من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر لجنة تظلمات الثانوية العامة 2023

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023