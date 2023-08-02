بدء تظلمات الثانوية العامة 2023 غدا عبر هذا الرابط |اعرف الضوابط والرسوم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2023 بدءا من الغد الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 .
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه من المقرر أن يستمر باب تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 مفتوحاً لمدة أسبوعين فقط .
رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023
واستقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تخفيض رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 لتكون 200 جنيه لكل مادة من المواد المتظلم منها ، بعد أن كانت العام الماضي 300 جنيه للمادة .
ضوابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023
- يتم تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم بعد تسديد الرسوم المقررة.
- يتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم
- خلال فترة تظلمات الثانوية العامة 2023 .. سيكون الإطلاع على أوراق الإجابة في مقر لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب
- سيتم تحديد موعد الإطلاع بعد التقديم على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم
- على الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الإطلاع عليها من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر لجنة تظلمات الثانوية العامة 2023
خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023
- ادفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 التي تقدر بـ 200 جنيه للمادة.
- منافذ دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023: منافذ الدفع الإلكتروني الآتية: البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان - مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال.
- ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 https://tazalom.emis.gov.eg/
- املأ البيانات المطلوبة وحدد المواد التي تريد التظلم منها.
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- اذهب لمقر التقدير المركزي بمفردك أو مع ولي الأمر بدون اصطحاب مدرس المادة.
- التزم بالموعد المحدد للاطلاع لأن من يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.
- قدم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر.
- اكتب ملاحظاتك ووقَّع عليها.