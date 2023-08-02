الملا: الزهايمر يؤدي إلى عدم قدرة المريض على أداء وظائف حياته الطبيعية..فيديو

قال الدكتور محمد سمير الملا إستشاري جراحة المخ و الأعصاب، إن مرض الزهايمر تم إكتشافه في عام 1906، مؤكداً أن الزهايمر أكتشف نتيجة لضعف وتدهور في الذاكرة ، أثرت بصورة كبيرة على حياة المريض و تصرفاته و سلوكه، وتركيزه و ادائه اليومي.

مرض الزهايمر يكون ناتج عن العامل الوراثي في بعض الحالات



وأضاف محمد سمير خلال أستضافته مع برنامج "90 دقيقة " المذاع على فضائية "المحور"، أن النسيان له درجات ، و لكن الزهايمر مرحلة مرضية تؤدي إلى عدم قدرة المريض على أداء أي وظيفة حياتية الطبيعية، منها: الذاكرة، تناول الطعام.



وأشار إستشاري جراحة المخ و الأعصاب إلى، أن مرض الزهايمر يكون ناتج عن العامل الوراثي في بعض الحالات، مضيفاً أن وجود العامل الوراثي لا يؤكد إصابة جميع الأجيال المتتالية بالزهايمر.