ازاي نأهل أولادنا نفسياً لمرحلة الجامعة.. أستاذ طب نفسي توضح

أكدت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، على طرق تأهيل الطالب نفسيا للانتقال من مرحلة الثانوية العامة إلى المرحلة الجامعية.

وأضافت "حمودة"، خلال مداخلتها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على شاشة "دي ام سي"، أن المعلومات المسبقة تساعد الطلاب عن معرفة الحياة الجامعية، و ذلك من خلال معرفته بكميات الجزء العملي و العلمي، ناصحة أولياء الأمور بإصطحاب أبنائهم أثناء التقديم بالجامعات حتى يتعرفوا عليها و تنكسر لديهم حدة الغربة المكانية.

وضع جديد

وأوضحت، أنه يفضل معرفة الطلبات و الجدول مسبقا، بالإضافة إلى طمأنة الوالدين لأبنائهم بأنه وضع طبيعي و جديد و سيتم التأقلم عليه، مؤكدة على ضرورة تقديم النصائح للأبناء للحد من تخوفهم و تشتتهم بهذه المرحلة.

