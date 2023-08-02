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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مجمعي الخدمات الزراعية والمواطنين ببنى محمديات بأبنوب

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أعمال تنفيذ مشروعي مجمع خدمات المواطنين ومجمع الخدمات الزراعية بقرية بني محمديات بمركز أبنوب وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 رافق المحافظ ، خلال الجولة التفقدية اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، واللواء مهندس عمرو رشدي رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة دعاء عوض رئيس منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والمهندس محمد كمال الشنورى مدير تنفيذ أعمال جهاز التعمير بمركز أبنوب ، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ويسري سند مدير إدارة المواقف ونواب رئيس المركز وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروعات.

وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بقرية بنى محمديات بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين والذي تم الانتهاء من إنشاؤه بتكلفة 10 مليون جنيه واستمع إلى شرح من مسئولي جهاز التعمير لمراحل التنفيذ واطمئن على الانتهاء من المشروع وتوصيل كافة المرافق له والذى يتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ويحتوى على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي، وذلك لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه مجمع الخدمات الزراعية "نموذج 2" والذي تم تنفيذه بالقرية وتفقد أقسام المجمع والذي تم تنفيذه بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه ويتكون من طابقين ويضم وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعي بالدور الثاني.

ووجه محافظ أسيوط، مسئولي جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالتنسيق مع رؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك، لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى موضحًا أن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يقوم بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مراكز "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح".

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وأشار المحافظ، إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع ، لافتا إلى أن مشروعات مجمعات خدمات المواطنين يبلغ عددها 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 259 مليون جنيه.

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