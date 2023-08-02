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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استفزاز جديد.. الشرطة السويدية تسمح بمظاهرة لـ حرق القرآن الكريم في ستوكهولم

حرق القرآن الكريم
حرق القرآن الكريم - أرشيفية

أفادت صحيفة Svenska Dagbladet السويدية، اليوم الأربعاء، بأن الشرطة في العاصمة السويدية ستوكهولم سمحت بمظاهرة يوم 3 أغسطس سيتم فيها حرق القرآن الكريم.

وقالت الجهة المنظمة للمسيرة، إن هدفها هو إظهار أن الدين هو أيضًا جزء من السياسة.

من جانبها، قالت المرأة قائدة المسيرة: "آمل أن يسمع العالم بأسره هذه الرسالة لأنه من الضروري الاعتراف بأن الدين شيء سياسي".

وفي وقت سابق، تم حرق المصحف خلال مظاهرة سمحت بها الشرطة في وسط مدينة ستوكهولم في 28 يونيو. 

كما قام سلوان موميكا، وهو مهاجر عراقي يبلغ من العمر 37 عامًا، مزق صفحات من القرآن وأضرم النار في المصحف الشريف. 

وفي 20 يوليو، قام موميكا وشخص آخر يدعي سلوان نجم، بركل المصحف أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، كما قام موميكا أيضا في 31 يوليو بحرق صفحات من القرآن أمام مبنى البرلمان السويدي. 

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