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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من أكبر دولة إسلامية ضد السويد والدنمارك بسبب حرق القرآن

حرق القرآن
حرق القرآن

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، تيوكو فايزيا، اليوم الثلاثاء، استدعاء الخارجية الإندونيسية سفيري السويد والدنمارك بشأن حرق القرآن في بلديهما.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال فايزيا، إن “إندونيسيا أظهرت بهذه الطريقة موقفها فيما يتعلق بمنع تدنيس الرموز المقدسة”.

كما وجهت إندونيسيا، وهي أكبر الدول الإسلامية في تعداد السكان، عبر ممثليها في ستوكهولم وكوبنهاجن بيانات تدين بشدة حرق المصحف.

وفي وقت سابق، عرض العراق تشكيل لجنة لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي للحوار مع ممثلي الاتحاد الأوروبي من أجل وقف أعمال حرق القرآن.

قرار عاجل من السويد بعد حوادث حرق القرآن الكريم

تحت حماية الحكومة.. تعليق ناري من وزير قطري بشأن حرق المصحف

وتعد إندونيسيا أكبر دولة إسلامية، حيث تحتوي علي أكبر عدد من السكان المسلمين، حيث تحوي وحدها 13% من المسلمين في العالم. 

الخارجية الاندونيسية القرآن حرق القران اندونيسيا المصحف

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