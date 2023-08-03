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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قنابل إلكترونية فتاكة بمنازل بريطانيا .. ما الأمر؟

قنابل إلكترونية فتاكة
قنابل إلكترونية فتاكة بمنازل بريطانيا

في ليلة حزينة بأحد منازل بريطانيا، توفيت ربة منزل وأم لأربعة أطفال متأثرة بجراحها وحروق جسدها نتيجة قفزها وزوجها من شرفة غرفة نومهما بالطابق الثاني على بعد 30 قدما لسبب صادم!.

كانت السيدة التي تبلغ من العمر 44 عاما يقظة تمامًا بشأن فصل الأجهزة والمعدات الكهربائية عن التيار الكهربائي قبل الخلود للنوم نظرًا لأنها فقدت منزل طفولتها في حريق ناجم عن عطل كهربائي. 

البطارية قنبلة فتاكة

وفي يوم الواقعة أتى زوجها (باتريك) بدراجة إلكترونية إلى المنزل من المتجر الخاص به والمتخصص في بيع الدراجات الإلكترونية والبخارية ببريطانيا، بعد أن قام بتصليح بطاريتها وذهب لشحن البطارية الخاصة بها في المطبخ وذهبوا للخلود إلى النوم.

شعرت الزوجة بقلق حيال ذلك وطلبت من زوجها أن يأتي ببطارية الدراجة إلى غرفة النوم لشحنها أمام عينها والانتباه إليها لفصلها من التيار الكهربائي بعد إتمام الشحن. 

انفجار مدوٍ

بالفعل نفذ الزوج رغبة زوجته وقام بشحن بطارية الدراجة الإلكترونية في غرفة نومهما، لكن وبدون أي سابق إنذار انفجرت البطارية في وجههما بشكل مرعب بعد ثلاث دقائق فقط من توصيلها بالكهرباء، وهو الأمر الذي دفع الزوجين إلى الفرار من الحريق من خلال القفز من شرفة الغرفة بعد إصابتهما بشظايا معدنية لأن البطارية انفجرت بجوار باب الغرفة. 

ولسوء الحظ، لم يمهل القدر الزوجين وفارقت الزوجة الحياة متأثرة بجروحها، بينما نجا زوجها الذي قال إن الأطباء أكدوا وفاة زوجته الحتمية حتى إن لم تكن تتعرض لجروح نتيجة السقوط من أعلى، وذلك لأن جسدها كان يحتوي على حروق بالغة 60% جراء الانفجار.

طاقة 6 قنابل يدوية

قالت منظمة السلامة الكهربائية أولًا (Electrical Safety First) الخيرية إن بطارية الدراجة الإلكترونية المشحونة بكامل طاقتها تطلق كمية مماثلة من الطاقة المخزنة مثل المواد المتفجرة الموجودة بـ6 قنابل يدوية."

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