الأجهر .. قصة جواهرجي وسائق جمعا ذهبًا بـ130 مليون جنيه |فيديو جراف

قصة مسلسل الأجهر والعالم الخفي لتهريب الذهب في جنوب مصر .. تمكن قطاع الأمن العام من ضبط شخصين (سائق، تاجر مصوغات ذهبية "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان)، حال استقلالهما سيارة ملك المتهم الثاني بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا.

عالم تهريب الذهب الخفي في أسوان

تم ضبط بحوزة المتهمين 42 سبيكة ذهبية مختلفة الأحجام "غير مدموغة" وزنت 53,371 كيلو جرام) تقدر قيمتها المالية بحوالى 130 مليون جنيه مُخبأة داخل السيارة.

اقرأ أيضًا: أوروبا تكافح «نيران وحر غير مسبوق» وقتلى في فيضانات باكستان وكندا «فيديوجراف»

للمزيد حول تفاصيل تكرار أحداث مسلسل الأجهر في واقعة تهريب الذهب وتجارة الذهب غير الشرعية في أسوان ومحافظات الجنوب شاهد الفيديوجراف التالي: