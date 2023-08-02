كان بيدافع عن زوجته..تشييع جثمان شخص بمسقط رأسه بالدقهلية

شيع ابناء قرية كقر ابو زكرى التابعة لمركز منية النصر بمخافظة الدقهلية جثمان شاب راح ضحية اخرين دفاغا عن زوجته حيث قاموا بالنشهير بهاعلى صفحات التواصل الأجتماعى لخلافات سايقة بينه وبينهم

حيث ظلت والدته تصرخ وتبكى منادية عليه" رايح فين يا محمد وسايبنى" خدنى معاك يا مخمد" خد له بحقه من اللى حرمونى منه يارب'.

ةلقى شخص مصرعه على يد آخرين لخلافات بينهما بإحدى قرى محافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من مركز شرطة منية النصر يفيد بمصرع شخص بقرية ابو ذكرى التابعة للمركز.

انتقل ضباط مباحث المركز الى مكان الواقعة وتبين وقوع مشاجرة بالقرية ؛ على أثرها لقى محمد محمد عبد القادر على 36 عاما مصرعه حيث أصيب بطلق خرطوش على يد كل من محمد محمد عادل رشاد و السيد حموده صدقي مقينى ذات القرية وتم نقل الجثـ ـة لمشرحه المستشفي المركزي بمنيه النصر تحت تصرف النيابة .

فيما تكثف المباحث من لضبط المتهمين وتم تحرير المحضر اللازم.

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