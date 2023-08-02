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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا في السعودية| اعرف أسعار التذاكر

محمد رمضان
محمد رمضان

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائى يوم 11 من شهر أغسطس القادم على مسرح بوليفارد الرياض بالسعودية.

الحفل يضم مجموعة من الدي جي المختلفة ومنهم الدي جي  BLACKY والدي جي Steve Angello والمطربة الأجنبية Ava Max.

أسعار تذاكر حفل محمد رمضان 

وطرحت الشركة المنتظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة مختلفة حيث تأتي الفئة الأولى للحفل بسعر ما يقرب من 7000 جنيه أما الفئة الثانية فتصل سعرها بالمصري مايقرب من 4000 جنيه أما الفئة الثالثة والأخير وهي فئة المنطقة العامة وتصل سعرها مايقرب من 2000 جنيه.
 

 

طرح فيلم محمد رمضان فى السينمات

وأعلنت شركة العدل جروب، موعد عرض فيلم ع الزيرو للنجم محمد رمضان اليوم 2 أغسطس بجميع دور العرض السينمائية المصرية و ذلك قبل عرضه في دول الخليج 10 أغسطس المقبل.


يناقش الفيلم قصة إنسانية لمعاناة أب فقير مع مرض ابنه و محاولة إنقاذ حياته، و لكن تتطور الاحداث و يصبح من الأغنياء.

 

أبطال الفيلم

الفيلم بطولة النجم محمد رمضان و النجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي, شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف د. مدحت العدل و إخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل و أحمد العدل و استوديوهات ڤوكس.

 

آخر أعمال محمد رمضان

وكان آخر أعمال محمد رمضان فى السينما هو “هارلي” ، والذى يتم عرضه حاليا.

 

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته في مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مي عمر.

 

ويشارك فى بطولة العمل كلا من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.

محمد رمضان مسرح بوليفارد الرياض السعودية

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