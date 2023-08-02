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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تستبدل قيادة القوة النووية في تغيير مفاجئ.. ماذا يحدث؟

صدى البلد

استبدل الرئيس الصيني، شي جين بينج، جنرالين يشرفان على الترسانة النووية والصاروخية للبلاد، وهي خطوة يقول المحللون إنها تمثل تغييرًا كبيرًا في قيادة قوة النخبة.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الجنرال لي يوتشاو، رئيس وحدة القوة الصاروخية بجيش التحرير الشعبي، ونائبه، الجنرال ليو جوانجبين، استبدلوا بضابط في البحرية وضابط في القوات الجوية.

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، قال الخبراء إن القادة الجدد، نائب قائد البحرية الصينية السابق وانج هوبين، وعضو اللجنة المركزية للحزب شو شيشين، لم يخدما من قبل في القوة - وهو ما يمثل قطيعة كبيرة مع الممارسة.

وقال إم تيلور فرافيل، أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج الدراسات الأمنية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: “إنه أمر غير مسبوق في تاريخ القوات الصاروخية الصينية”.

وأضاف أنه “على مدى عقود، تم اختيار القادة من داخل القوة الصاروخية ، وهي خدمة عالية التقنية والمتخصصة تشرف على الأسلحة النووية الأرضية في البلاد وترسانتها الضخمة من الصواريخ التقليدية”.

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وقال خبراء صينيون إنه من غير المعتاد أيضًا تسمية الضابط القائد والمفوض السياسي للوحدة - شو - في نفس الوقت.

ولم يظهر الجنرالات اللذان تمت إقالتهما علنًا منذ شهور.

ويشير التعديل في إدارة وحدة عسكرية إلى مخاوف في بكين بشأن كيفية إدارة المنظمة وما إذا كانت لديها ولاءات أو مصالح خاصة تؤثر على القرارات الإدارية، وفقًا لفرافيل.

وأضاف: “أظن أن إزالة قيادتها هي إشارة واضحة جدًا لبقية القوة الصاروخية للوقوف في الصف”.

ولم يتضح سبب هذا التعديل حتي الآن.

ومن المرجح ألا يؤثر قرار إقالة القادة السابقين للقوة على مسار الحشد النووي والصاروخي للصين، كما قال لايل موريس، وهو زميل بارز في مركز تحليل الصين التابع لمعهد سياسة جمعية آسيا.

ووصف تغيير القيادة غير المقرر بأنه “تعديل وزاري” وربما الأكبر في تاريخ القوة الصاروخية.

الرئيس الصينى شي جين بينج

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