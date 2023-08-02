الصين تكثف عمليات الانقاذ بعد أمطار لم تشهدها منذ 140 عاما

كثّفت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، عمليات واسعة النطاق للانقاذ والبحث عن المفقودين بعد أمطار هطلت على مختلف أنحاء العاصمة بكين في الأيام الماضية، كانت الأغزر قبل 140 عاما.

وأدت الأمطار والفيضانات الى مقتل 22 شخصا على الأقل غالبيتهم في العاصمة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بكين الأربعاء إن العاصمة الصينية شهدت “أشد تساقط للأمطار منذ 140 عاما”، حسبما نقلت أسوشيتيد فرانس برس.

وأفادت الهيئة بأن “الكمية القصوى من المتساقطات المسجّلة خلال هذه العاصفة، والتي بلغت 774,8 ملم، سجّلت في خزان وانغجيايوان في تشانغبينغ”.

وأوضحت أن الكمية القياسية السابقة كانت 609 ملم وتعود الى العام 1891.

وأفادت قناة “سي سي تي في” الرسمية الثلاثاء أن الأمطار تسبّبت بوفاة 11 شخصا وفقدان أكثر من عشرة في بكين.

وقال ضابط في الشرطة إن المقاطعة كانت “خطرة للغاية” الثلاثاء.