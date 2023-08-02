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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرازيل: بوتين وزيلينسكي غير جاهزين للسلام

بوتين وزيلينسكي
بوتين وزيلينسكي

قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعمل من أجل السلام في أوكرانيا.

وقال لولا دا سيلفا: “نعمل من أجل السلام في أوكرانيا ولكن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، غير جاهزين للسلام”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إنه ينبغي على الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إنه يبدأ محادثات سلام مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بسبب فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

وقال سوسكين: "زيلينسكي، من الضروري وقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات مع بوتين".

وأوضح أن “القوات المسلحة الأوكرانية تكبد خسائر فادحة بين الأفراد والمعدات في مسرح العمليات نتيجة للهجوم المضاد”.

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ولفت الانتباه إلى أنهم “فشلوا في الوقت نفسه في تحقيق أي نجاح على الجبهة، وأن أسلحة الناتو المتبقية لا تكفي لهجمات جديدة”.

أوكرانيا الرئيس البرازيلي بوتين زيلينسكي

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