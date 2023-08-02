أستاذ استثمار: ‏الضغوط على الاقتصاد الأمريكي بسبب استمرار رفع الفائدة

قال هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن ‏هناك ضغوطا على الاقتصاد الأمريكي وهذه الضغوط مرجعها عدة أمور الأمر الأول هو استمرار رفع أسعار الفائدة، والاجتماع الأخير تم رفع 25 نقطة وبالتالي وصلنا إلى‏ 5.5% ومعنى ذلك هو زيادة كلفة الدين العام في أمريكا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن استمرار رفع الفائدة له مكاسب فيما يتعلق بمساعدة الدولار، وفيما يتعلق بقدرة الاقتصاد الأمريكي على جذب الاستثمارات من مختلف الدول، ولكن رفع الفائدة يشكل عبء على البنوك والخزانة الأمريكية، وأيضا يشكل عبء على المواطنين بسبب الفوائد لان معظم المواطنين الأمريكان مدينين إلى القطاع المصرفي.