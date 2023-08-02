قُبلة على الخد .. إطلالات أثارت الجدل لـ حبيبة عمرو دياب

أثارت الفنانة داليدا خليل جدلا واسعا بعدما نشرت صورا لها ظهرت فيها مع النجم عمرو دياب وهو يقبلها، وتصدرت الصور التريند وصارت حديث السوشيال ميديا.

وتبلغ داليدا خليل من العمر ٣٥ عاما وتعد واحدة من أجمل فنانات لبنان حيث حصدت عدة ألقاب منها ملكة جمال الشمال وملكة جمال الدراما اللبنانية.

وتساءل الجمهور إذا كانت داليدا حبيبة عمرو دياب الجديدة أم مجرد موديل في أغنيته الجديدة.

داليدا خليل تعد فنانة متعددة المواهب ولكن أهم ما يميزها إطلالاتها الجريئة التي تتميز بالأناقة وتبرز أنوثتها.

كما أنها واحدة من أشهر الفنانات اللاتي ينجحن في الحفاظ على رشاقتهن.

عمرو دياب كان مرتبطا بالفنانة دينا الشربيني ولكنه انفصل عنها منذ شهور بعد قصة حب استمرت لسنوات.

وإليكم الصور

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