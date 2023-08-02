بالتايجر المكشوف.. نسرين طافش بإطلالة جريئة | شاهد

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت نسرين طافش، بجيب باللون البني والأسود من التايجر، ونسقت معه توب من نفس اللون مكشوف الضهر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال إنوثتها.

كما اختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف عن جمالها.

وإليكم صور نسرين طافش