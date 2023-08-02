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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنيا: تعيين وكلاء جدد بالتربية الرياضية والسياحة والفنادق

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عدد من القرارات بتجديد تعيين وكلاء كلية التربية الرياضية، وتعيين وكيلين بكلية السياحة والفنادق، حيث جاءت القرارات بتجديد تعيين  د. عمرو سليمان محمد وكيلاً لشئون التعليم والطلاب، ود. عاطف عبد الرحمن سيد لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. عبد العزيز محمد عبد العزيز لشئون خدمة المجتمع بكلية التربية الرياضية.

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كما أصدر قراريين بتعيين كل من د. يسري عزت حسين وكيلاً لشئون التعليم والطلاب، ود. سمر مصطفى كمال لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية السياحة والفنادق.

ووجه د. فرحات إلى أهمية تعاون وكلاء الكليات وبذلهم قصارى جهدهم لأداء المهام التنفيذية والإشرافية والمتابعة داخل كلياتهم، ورسم الإطار العام لسياسات العمل، إلى جانب المساهمة في معاونة القيادات الجامعية في تبني رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية، في تعزيز النشر العلمي ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وثقافة التعليم الذكي التفاعلي، مع ضرورة اتباع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد كخارطة طريق للعمل بالكلية؛ إلى جانب معايير جائزة مصر للتميز الحكومي، ومعايير الأيزو الإداري.
 

الاستراتيجية التعليم والطلاب الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية عبد العزيز محمد

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