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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تفاصيل استقبال الأهلي لوفد اللجنة المنظمة لبطولة دوري كرة القدم الإفريقي

صدى البلد

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اليوم، وفد اللجنة المنظمة لبطولة دوري كرة القدم  الإفريقي، وذلك على هامش ورشة العمل التي أقيمت في مقر النادي بالجزيرة، لعرض التصور النهائي للبطولة على الفرق المشاركة.

ترأس الاجتماع المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، بحضور الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، والطاقم الإداري للنادي في البطولة، ووفد اللجنة المنظمة ومندوبي الاتحادين الإفريقي والمصري لكرة القدم.

من جانبه حرص المهندس خالد مرتجي على الترحيب بوفدي اللجنة المنظمة و«كاف»، مؤكدًا أهمية البطولة التي تشهد نسختها الأولى مشاركة النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن  بطولة دوري كرة القدم  الإفريقي تمثل قيمة جديدة للبطولات في الكرة الإفريقية.

وطرح مرتجي كافة التساؤلات والمناقشات التي تخص تنظيم البطولة، من لوائح وانتقالات وملاعب وحضور جماهيري وكافة الضوابط المنظمة.

وعرض وفد اللجنة المنظمة لبطولة دوري كرة القدم الإفريقي التصور النهائي للبطولة وموعد القرعة والفرق المشاركة ودور الأندية والاتحادين الإفريقي والمصري في الجوانب التنظيمية، فضلًا عن القواعد الخاصة بلوائح البطولة وموعد انطلاقها وقيمة الجوائز المالية.

وقام وفد اللجنة المنظمة لبطولة دوري كرة القدم  الإفريقي بجولة تفقدية ظهر اليوم في استاد القاهرة، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بتجهيزات استضافة مباريات الفريق بالبطولة، التي تقام خلال الفترة المقبلة.

كان في استقبال الوفد وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، ورافقه خلال الزيارة وفد من النادي ضم كلًا من حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، والدكتور عمرو محب مدير العلاقات الدولية، وعلاء صلاح مدير أمن النادي،  حيث قام الوفد بجولة في استاد القاهرة تابع خلالها آخر المستجدات الخاصة بالاشتراطات المطلوبة للمشاركة في البطولة.

وتفقد الوفد المقصورة الرئيسية باستاد القاهرة وأرضية الملعب وغرف الملابس والمناطق الخاصة بالإعلاميين وبقية مرافق الاستاد، واطمئن على سير العمل وفق الاشتراطات المطلوبة.

محمود الخطيب النادي الأهلي اللجنة المنظمة لبطولة دوري كرة القدم الإفريقي الدكتور محمد شوقي خالد مرتجي

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