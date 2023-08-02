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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمناء الحوار الوطني: مناقشة قانون لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم يهم كل بيت مصري

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني به نقاشات مفتوحة وجلسات عامة تناقش مختلف القضايا التي تهم المواطن المصري .

 

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وقال جمال الكشكي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" الحوار الوطني يناقش في جلسات المحور المجتمع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم ".

 

 وأضاف جمال الكشكي:" الحوار الوطني مازال مستمرا ويتم طرح العديد من التوصيات والمقترحات خلال الجلسات العامة ".

 

وتابع جمال الكشكي:" مناقشة قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم أمر غاية في الأهمية  وتهم كل بيت مصري"، مضيفا:" الرئيس السيسي وجه الحكومة بتحويل مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم للنقاش في جلسات الحوار الوطني ".

 

 وأكمل جمال الكشكي:"  العملية التعليمية تحتاج إلى وضع سياسات ثابتة للتعليم بكل أنواعه  من أجل تنفيذ الاستراتيجية القومية للتعليم ".

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