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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جذب أنظار الأندية الأوروبية|هالاند الدنماركي يهدد الأصلي في مانشستر.. فيديو

هالاند الدنماركي
هالاند "الدنماركي" يهدد الاصلي في مانشستر

أفادت فضائية العربية  في تقريرعن تهديد هالاند الدنماركي للاصلي في مانشستر، حيث لعب هويلند موسمين فقط على المستوي الإحترافي، لكنها كانت فترة كافية ليجذب أنظار الأندية الأوروبية.

وصف بهالاند الدنمارك، نظرا للتشابه بينهما، فيما يتعلق بلون الشعر والطول.

أتالانتا كان والده لاعب كرة قدم، وكان يعمل منذ صغره على صقل مهاراته، وفي فترة وجيزة نال أستحسان غاسبيريني، مدرب أتالانتا الذي أعجب به وبشهيته العالية، لتسجيل الأهداف.

تالق وسجل هاتريك بمباراته الأولى مع الدنمارك، لتزيد من رصيده لدى تن هاغ.

 مدرب مانشستر يونايتد 

كان مدرب مانشستر يونايتد يراقبه منذ فترة، فكان يبحث عن مهاجم من أمثال هويلوند، الذي كان سريع في التحولات ومميز في عملية الضغط، ومع أقتراب انتقاله إلى مانشستر بحسب مصادر ذا أثليتك يزداد الإهتمام الاعلامي بهويلوند الذي يتوقع له مستقبل كبير، وليكون منافسا لهالاند الذي حقق الثلاثية في موسمه الأول مع سيتي.

 

هالاند الدنماركي هويلند موسمين فقط الأندية الأوروبية المستوي الإحترافي مانشستر يونايتد الدنمارك هويلوند حقق الثلاثية مهاجم

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