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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافس الزمالك.. رونالدو كلمة السر في تعاقد النصر مع نجم مانشستر يونايتد

البرازيلي أليكس تيليس
البرازيلي أليكس تيليس

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل جديدة في تعاقد نادي النصر السعودي خلال فترة انتقالات اللاعبين في ميركاتو الصيف مع البرازيلي أليكس تيليس قادما من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي . 

وكشفت تقارير صحفية إسبانية النقاب عن فتح نادي النصر السعودي خط مفاوضات مع لاعب مانشستر يونايتد، أليكس تيليس، تلبية لطلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.


وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن رونالدو طالب مسؤولي النصر السعودي بالتعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي النصر السعودي لبي رغبة رونالدو بالتعاقد مع اللاعب السابق ذكره، وذلك من خلال التفاوض مع نادي مانشستر يونايتد الذي يملك عقد اللاعب البرازيلي.
وسبق ان تعاقد نادي النصر السعودي مع الإيفواري سيكو فوفانا قادمًا من لانس الفرنسي لمدة 3 سنوات.

ورحب نادي النصر السعودي بلاعبه الجديد عبر حسابهم على موقع “تويتر”، معلنين التعاقد معه بعقد يمتد حتى صيف 2026.

وقال فوفانا لاعب نادي النصر السعودي في فيديو تقديمه لاعبًا جديدًا لـ النصر:" أنا هنا، لأجري، لأقطع، لأنقذ، لأصنع، لأسجل، لأفوز، لأفعل كل شيء من أجل هذا الشعار.. سيكون محمد فوفانا هنا".

وقاد فوفانا لاعب النصر السعودي فريق لانس لاحتلال المركز الثاني ببطولة الدوري الفرنسي الموسم المنقضي.

وحسمت إدارة نادي النصر السعودي في التعاقد مع اللاعب الإيفواري نجم نادي لانس فوفانا والذى يعتبر صفقة كبيرة جدا للفريق خصوصا أن اللاعب كان واحد من نجوم الدوري الفرنسي في الموسم الماضي

فوفانا المنضم حديثا إلى صفوف النصر السعودي صاحب ال28 عام كان من أهم اللاعبين في الدوري الفرنسي وتأثيره كان كبير مع فريقه وساهم في حصوله على الوصافة والتأهل لدوري الأبطال للموسم المقبل رغم أنهم كانوا من الفرق الصاعدة التي لم تتمتع بالخبرات الكبيرة. 

من أبرز مميزات فوفانا المنضم حديثا إلى صفوف النصر السعودي كلاعب أنه مفيد في المنظومة الهجومية للفريق في الزيادة من الخلف للأمام. 

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تعاقدات النصر السعودي 

نجح نادي النصر في التعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادما من انتر ميلان الإيطالي بعقد يمتد لـ3 سنوات مقبلة.

وهناك عدد من اللاعبين المعارين انتهت إعارتهم وسيعودون إلى "الأول بارك" أبرزهم خالد الغنام الذي قدّم موسمًا مميزًا مع الفتح.

وجاءت صفقات نادي النصر السعودي خلال ميركاتو الصيف على النحو التالي: 

مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان) - 3 سنوات
خالد الغنام (الفتح) - انتهاء إعارة
جين سو كيم (جيونبوك) - انتهاء إعارة
عبد الفتاح آدم (أبها) - انتهاء إعارة
مختار علي (الطائي) - انتهاء إعارة
منصور الشمري ( الأهلي) - انتهاء إعارة
سيكو فوفانا (لانس الفرنسي) - 3 سنوات

ويشارك نادي النصر السعودي ضمن منافسات البطولة العربية للأندية المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجاري رفقة نادي الزمالك والشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي . 

 

النصر السعودي أليكس تيليس مانشستر يونايتد سيكو فوفانا الزمالك البطولة العربية للأندية

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