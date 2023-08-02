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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم مصر المفاجئ.. إسرائيل تعرض فيلمًا عن هزيمتها في حرب أكتوبر

إسرائيل تعرض فيلمًا
إسرائيل تعرض فيلمًا عن هزيمتها في حرب أكتوبر

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، برومو فيلم "هاميزح" أو "الرصيف"، الذي سيتم عرضه بدور السينما يوم غد الخميس، الموافق 3 أغسطس.

 

ويروي الفيلم السينمائي تفاصيل حرب  6 أكتوبر عام 1937، التي هزمت فيها إسرائيل على يد الجيشين المصري والسوري.

 

ونقل الموقع الفني الإسرائيلي "تايم أوت" أن "الرصيف" فيلم حربي يقوم على حبكة درامية لكنها مبنية على أحداث حقيقية حول صد هجوم مفاجئ من الجيش المصري.

وأضاف الموقع أنه على الرغم من الميزانية المحدودة للفيلم، حيث تم اقتطاعها من مسلسل سيبث لاحقا على قناة "Kan 11" الإسرائيلية حول حرب أكتوبر أيضا، إلا أن أبطال الفيلم تمكنوا من بناء الفيلم.

 

وتم اقتباس اسم الفيلم "الرصيف" من موقع عسكري بنفس الاسم، كان على جبهة القتال المطلة على قناة السويس، حيث كان بمثابة المعقل الجنوبي في خط بارليف، الذي تم إنشاؤه على طول قناة السويس بعد حرب الأيام الستة، التسمية العبرية لحرب 1973.

جدير بالذكر أن الفيلم مأخوذ من سلسلة أفلام من خمسة أجزاء، سيصدر البقية منها يوم 11 أكتوبر.

الجيش المصري فيلم حربي إسرائيل الرصيف فيلم هاميزح

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