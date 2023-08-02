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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تثبيت سعر الفائدة.. خبير اقتصادي يعلن توقعاته لـ اجتماع البنك المركزي

الدولار
الدولار

توقع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تثبيت سعر الفائدة من قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية، بالبنك المركزي، الخامس هذا العام، المقرر عقده غدا الخميس تمام الساعة 8 مساء، وأسباب تراجع الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء.

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مصطفى بدرة يطالب بإجراءات تحفز العملاء لشراء الشهادات الدولارية

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مصطفى بدرة يزف خبرا سارا بشأن الاقتصاد المصري

ولفت الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد،  إلى أن بنك إنجلترا متوقع أن يرفع الفائدة غدا؛ بسبب ارتفاع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، بنسبة لا تقل عن 25 نقطة أساس.

وبشأن قيمة الجنيه المصري في نظام المضاربات، أشار بدرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المضاربة بالعقود الآجلة مضاربة على العملة بأسعار غير حقيقية؛ بهدف إثارة البلبلة في المجتمع، دون تقدير أو تحليل رسمي.

 

وعلق الخبير الاقتصادي قائلا: «الوكالات الأجنبية –مثل بلومبيرج- تقول إن الدولار يتراجع أمام الجنيه في السوق السوداء، وهذا دليل واضح على أن هناك مردودا للعملة الأجنبية في مصر، بدليل تصريحات رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي».

وتابع: هناك إقبال من المواطنين على شراء الشهادات الدوارية بفائدة 7و9%، وتقديرات من الخارج بتحسين موقف الاقتصاد المصري مؤخرا في موارد السياحة ودخل قناة السويس، مما سيؤدي إلى أن صندوق النقد الدولي سيصرف الشريحتين الجديدتين من القرض بعد المراجعة بحد أقصي الشهر المقبل.

واستكمل  بدرة قائلا: عبء الدين الأمريكي –الذي تخطى التريليون دولار- مردوده أدى لغلق وإتلاف عدد كبير من البنوك، ووكالة فيتش للتصنيف رصدت أخطاء في أمريكا مما دعاها لخفض التصنيف إلى aa+، وأمريكا مقبلة على 3 سنوات في منتهى السوء والتدهور ماليا واقتصاديا؛ بسبب الخلافات الداخلية والحرب الروسية الأوكرانية.

وواصل الخبير الاقتصادي: البيت الأبيض اتهم وكالة فيتش بالتعنت بسبب تخفيض التصنيف، خاصة وأن هناك انتخابات رئاسية مقبلة في 2024 في أمريكا ستتأثر بتلك التقارير، ووزيرة الخزانة الأمريكية عارضت قرار وكالة فيتش ووصفته بـ التعسفي والمخالف للواقع.

واختتم: العالم يتجه لمساندة الحروب والإرهاب وهناك تباطؤ في الاستثمار ومعدلات النمو في بعض الدول الأوروبية أصبحت بالسلب.

 

الخبير الاقتصادي تثبيت سعر الفائدة الدولار الجنيه

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