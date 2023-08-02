عدو السيجارة يوجّه نصيحة علنية للمقبلين على الزواج

أشار العقيد محمد عوض الشهير بـ عدو السيجارة، إلى أن علبة السجائر يوجد خارجها رسومات تعبيرية خطيرة منها الإشارة إلى تدمير الرئة والرحم والعبارات التى تشير إلى تدميرالسجائر للصحة وتسببها للوفاة، كل هذه دلالات وإشارات تعبر عن ضرورة الإقلاع عن التدخين، لأضرارها الجسيمة والمدمرة على المدخن، وهذه إنذارات كبيرة تشير إلى تسبب التدخين في الضعف الجنسي وتصلب الشرايين.

ونصح عوض خلال مداخله هاتفية ببرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية etc مساء يوم الأربعاء، المقبلين على الزواج بالإقلاع عن التدخين تماما، لانه يؤدي إلى الضعف الجنسي وتصلب الشرايين، بالاضافة إلى تدميرة لكل أجهزة الجسم، والرئتين.