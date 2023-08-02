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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشيبي غِلِط ولازم يعتذر .. مفاجأة لجماهير الأهلي

الشيبي و الشحات
الشيبي و الشحات

كشف أشرف عبد العزيز محامي حسين الشحات لاعب الأهلي، مفاجأة بشأن واقعة محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، وقال إن الشيبي يجب أن يعتذر.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الشيبي كان يوجه إشارات لـ الجمهور وأشياء غير مقبولة، وأن الشيبي هو سبب المشكلة، ورغم ذلك حسين الشحات اعتذر، معلقًا :" في الصعيد لما بيكون في جلسة صلح والكل بيكون راضي الموضوع بيخلص، وحسين اعتذر".

 

وتابع أنه يطالب بعدم نشر أي أشياء غير صحيحة عن واقعة حسين الشحات، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، وأنه كان يتمنى أن يعتذر الشيمي، لـ جماهير الأهلي على ما صدر منه بـ مباراة الكأس و مباراة الدوري.


وأوضح أن اللاعب محمد الشيبي، اعتاد عمل مشكلات بـ مباراة الأهلي، ولم يعتذر، على الرغم من خروج حسين الشحات بالاعتذار.


وكشف أنه لم يبلغ بأي شيء قانوني، بخصوص تقديم بلاغ من الشيبي، ضد حسين الشحات، ولذلك حتى الآن لا يوجد قضية.


وأوضح أنه سيكون هناك رد حالة استلام إعلان، ببلاغ من الشيبي، موضحًا :" الملف الخاص بالقضية جاهز، ولكن لن يتم تحريك أي قضية، إلا بعد بلاغ من الشيبي".
 

الشيبي محمد الشيبي لاعب الأهلي حسين الشحات صدى البلد أحمد موسى

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