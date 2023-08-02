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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ثلاثة طلاب من أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة خلال زيارته لهم بمنازلهم تقديرا لتفوقهم العلمي. 

زار المحافظ كلا من الطالب محمود أشرف السيد الطالب بمدرسة قرانشو الثانوية بمركز ومدينة بسيون والحاصل على المركز الرابع شعبة علمي رياضة بمجموع  ٤٠٥ درجات.

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كما قام بزيارة الطالب مارسلينو سامر سعيد  بمدرسة السلام الخاصة بطنطا، والحاصل على المركز السادس من الشعبة ذاتها بمجموع ٤.٤,٥ درجة.

وهنأ أيضا محافظ الغربية الطالبة نسمة محمد سليمان الطالبة بمدرسة قاسم أمين بطنطا، والحاصلة على المركز الثالث من الشعبة الأدبية بمجموع ٣٨٩,٥ درجة.

وأكد  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للأوائل خلال لقائه بهم في منازلهم بحضور أسرهم على تقديره الكامل لتفوقهم العلمي  واجتهادهم حتى استطاعوا ان يكونوا ضمن أوائل الثانوية العامة .

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وأشار  رحمي الى أن محافظة الغربية شهدت خلال السنوات الماضية والعام الحالي حصول عدد كبير من  أبنائها على المراكز الأولى في كافة الشهادات على مستوى الجمهورية سواء الدبلومات الفنية أو الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية متمنيا لهم التوفيق في دراستهم  الجامعية القادمة  .

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جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وممدوح النجار النجار رئيس حي اول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وإسلام النجار رئيس مدينة بسيون.

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