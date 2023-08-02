وفاة طالب سقط من الطابق الخامس في بولاق الدكرور

لقي طالب مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس جثة هامدة في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق يفيد فيه تلقيه بلاغ من مستشفى أم المصريين بوصول طالب 18 سنة، متوفى إثر سقوط من علو، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث الرائدان أيمن السكوري وأحمد مندور معاوني القسم والقوة المرافقة لهما بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تم لقاء مع والد المتوفى مهندس بترول، وصديق المتوفى 15 سنة وأفادوا بأن المتوفى كان يتحدث فى الهاتف المحمول جالسا على نافذة شباك غرفه نومه فأختل توازنه وسقط ولم يتهما أي أحد بشئ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.