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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من أسرة واحدة..إصابة 7 أشخاص في حادث بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي

صدى البلد

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بدائرة القسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد الوتيدى نائب مدير المباحث يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الاسكندرية الصحراوى ومصابين بدائرة القسم، وعلى الفور امر اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص تبين انه أثناء سير سيارة ميكروباص يقودها سائق 40 سنة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم اختلت منه عجلة القيادة ما أدى إلى انقلاب الميكروباص وبصحبته زوجته ربة منزل 35 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ونجله 4 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وابنته 5 سنوات مصابة بكدمات متفرقة، وابنته 10 سنوات مصابة بكدمات بالظهر، ونجله 7 سنوات مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وشقيق الزوجة 20 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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