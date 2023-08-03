صحفي يدعو وزارة التربية والتعليم لتدريس حياة "محمد صلاح" كنموذج للتنمية البشرية

بعد اصداره اول كتاب عن قصة حياة الاعب محمد صلاح

كشف الشاعر والكاتب الصحفي أحمد خالد انه قرر كتابة كتابه " مو .. صلاح" والذي يعد أول إصدار عن قصة حياة الاعب محمد صلاح، هطول الامطار ليلة احد مباريات التي شارك فيها صلاح ألهمته فكرة الكتاب.



وأوضح في لقاء مع الاعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع مساء الأربعاء عبر فضائية etc أن المصريين غالبا ما يجتمعوا حول فريق الاهلي او الزمالك او المنتخب ، فالانتماء غالبا يكون للنادي او المنتخب وليس للاعب، ولكن اثناء مبارة روما وليفربول اثناء دوري الابطال كان هناك هطول امطار غزيرة، ولكن فوجئت أن المقاهي كانت مزدحمة لمشاهدة محمد صلاح، مما هز بداخلي مشهد الانتماء للاعب فكرة الكتابة، وشعرت ان الامطار رسالة للكتابة عنه.

واشاد بتأثير نادي المقاولين او شركة المقاولين والتي كان يرأسها الدكتور ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الاسبق في ذلك الوقت، ووجه باكتشاف المواهب في مصر، ومن خلال تجول مدربي المقاولين في مصر اكتشفوا نجم اسمه محمد صلاح، هذا التوجيه البسيط صنع نجم.

وتابع أن من الأمور التي أثرت في حياة محمد صلاح رفض المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولين العرب بيع "صلاح" للاهلي او الزمالك وإصراره على أنه يحترف في الخارج ايمانا بقدراته، متسائلا عن سبب توقف خطة نادي المقاولين في اكتشاف المواهب، وقال: المفروض كانت تكبر وتتبناها وزارة الشباب والرياضة، لكان لدينا الكثير من محمد صلاح.

الأصرار

ولخص الكاتب الصحفي مسيرة محمد صلاح في كلمة "الاصرار" داعيا وزارة التعليم الي تدريس قصة حياة محمد صلاح كنموذج للتنمية البشرية في مصر، ولا يجب حصره في كرة القدم فقط.