وكيل سوزا يكشف لأول مرة عبر الريمونتادا موقف مفاوضات الأهلي

تحدث كلوفيس هنريك وكيل البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي لأول مرة عن موقف مفاوضات الأهلي للتعاقد معه في الموسم المقبل.



وأشار وكيل سوزا عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن الأهلي متمسك بالتعاقد مع اللاعب خلال الفترة الحالية.



وأضاف:" تمسك وإصرار الأهلي أسعد اللاعب وهو ما أبدى رغبة أيضا في الانتقال للفريق الأحمر".



وأشار إلى أن النادي الكوري الجنوبي يرغب في استمرار اللاعب حتى الآن وهو متمسك بتواجده ولكن قد تتغير الأمور خلال الساعات المقبلة.



وأتم قائلاً:" هناك اتصالات مستمرة من جانب الأهلي حتى الآن مع النادي الكوري من أجل حسم الصفقة ولكن العرض المقدم من الأهلي حالياً قوبل بالرفض".