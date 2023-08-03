نشرة الحوادث| غموض أشلاء سيدة الإسكندرية في الثلاجة وجرعة مخدرات يقتل بها أب طفلة و"مخاصماك" في محضر شرطة

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها مقتل شاب بالصدفة خلال مروره بمشاجرة في الوراق وبلاغ من صاحبة اغنية مخاصماك ضد شركة في الجيزة ومقتل سيدة والعثور على اشلائها داخل ثلاجة وقتل اب لطفله بجرعة مخدرات.
استغلوا التريند.. صاحبة أغنية «مخاصماك» تقدم بلاغا ضد شركة بالجيزة
قدّمت صاحبة اغنية "مخاصماك" الشهيرة بلاغا في قسم المعلومات والتكنولوجيا بمديرية أمن الجيزة، أفادت فيه بتضررها من إحدى الشركات على موقع تيك توك ومقرها الشيخ زايد.
مقطعة داخل ثلاجة.. التفاصيل الكاملة للعثور على سيدة مقتولة بالإسكندرية
جثة مقطعة داخل أكياس بلاستيكية، ومخزنة داخل ثلاجة، ورائحتها متعفنة، استنفرت أهالي أحد العقار بالرمل شرقي الإسكندرية، وعلى الفور تم إخطار النجدة للبحث والتحري.
قتل ابنه بنوع مخدّر خطير في كفر الزيات | وقرار عاجل من النيابة
أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز كفر الزيات بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة انهاء أب لحياة ابنه بإعطائه جرعة أيس مخدر زائدة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
خناقة ستات.. مصير مؤلم لشاب تصادف مروره وسط معركة بالحجارة والزجاج في الوراق
ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، القبض على المتسببين في وفاة شاب، تصادف مروره أثناء معركة بين طرفين، بينما أصيب 4 من طرفى المشاجرة، ونقل جثمان المتوفى إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة.
هيئة قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من دفع 236 مليون يورو لشركتين إسبانيتين
تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود من تحقيق إنجاز جديد للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، وذلك بتحقيق نصر كبير على شركتي سيمينتوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الأسبانيتين في طلب بطلان حكم التحكيم رقم (ICSID Case No. ARB/13/29) والذي كان ينظر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد) وقضي برفض طلب البطلان والزام الشركتين المصروفات والنفقات ورد الرسوم والأتعاب لجمهورية مصر العربية.