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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أشرف عطية يلتقى بالقيادات الطبيعية والشبابية من أهالي قرية غرب أسوان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

فى أجواء من المصارحة والشفافية والمصداقية الكاملة ، إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد من القيادات الطبيعية والشبابية من أهالى قرية غرب أسوان، وذلك فى حضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، وأيضاً المهندسة نهى محمود مدير المشروعات بالمحافظة ، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق

وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية، أن الإهتمام بتحقيق مصلحة المواطن الأسوانى تعتبر ذات أسبقية أولى فى كافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة ، ليجنى ثمار ما يتم من إنجازات فى إطار رؤية مستقبلية شاملة يتم تحقيقها على أرض الواقع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعود بالخير على هذا الجيل والأجيال القادمة. 

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مشروعات 

ويأتي ذلك من خلال إحداث طفرة غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية ، والتطوير والتجميل وممشى أهل مصر ، تواكباً مع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى لتصبح بذلك أسوان بحق عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية. 

وكلف المحافظ بأن يتم الإستعانة بأفكار ورؤى أهالى قرية غرب أسوان فى التصميمات المتعلقة بمرسى القرية ، والذى سيتم إنشاؤه بمساحة أكبر ، ليكون مرسى نموذجى ومشرف وراقى وجاذب للحركة السياحية ، وخاصة فى ظل المزايا العديدة والمتنوعة التى سيحظى بها ، بما يتكامل مع مشروع ممشى أهل مصر ليتحول إلى براند ويصبح ذو قيمة عالمية تعود بالإيجاب على مواطنى المحافظة ، على أن يتوازى مع ذلك قيام مسئولى الرى بتنفيذ أعمال التكريك والتطهير لمسار معدية غرب أسوان من الجانب الشرقى فى الموقع الجديد إلى الجانب الغربى.

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رؤية متكاملة 

وأشار أشرف عطية إلى أهمية قيام أبناء قرية غرب أسوان بإعداد رؤية متكاملة بأفكار قابلة للتنفيذ وهادفة للنهوض بالقرية سياحياً ، على أن يتم عرضها على المحافظ فى لقاء قادم ، ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة ، موجهاً إلى سرعة الإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بالقرية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، والإلتزام بالبرامج الزمنية الخاصة بها لدخولها الخدمة وتحقيق العوائد الإيجابية منها بالجودة المطلوبة على أكمل وجه. 

ومن جانبهم بعث أهالى قرية غرب أسوان تحياتهم وشكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لما يتم على أرض الواقع من تنفيذ مبادرات مثل 100 مليون صحة ، والقضاء على فيرس سى ، وحياة كريمة ، ومنظومة التأمين الصحى الشامل لمساهمتها فى تحقيق الكثير من الأحلام والطموحات لديهم .

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