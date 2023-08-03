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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلبات جديدة.. تفاصيل بشأن غرامة محمود كهربا لـ الزمالك

كهربا لاعب الأهلي
كهربا لاعب الأهلي

انتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار كثيرة بشأن قضية محمود كهربا لاعب النادي الأهلي و الزمالك، والبعض يقول أن كهربا في حالة عدم السداد لن يشارك في مباراة الفريق المقرر لها اليوم الخميس، وسيكون هناك إيقاف لمدة 6 أشهر.

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وقف كهربا عن اللعب بسبب غرامة الزمالك .. محامي اللاعب يرد |فيديو

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كهربا وغرامة الزمالك.. محامي اللاعب: غدا الخميس سيتم الانتهاء من هذه القضية

ولكن أكد أشرف عبد العزيز محامي محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، أن الخميس سيكون هناك أخبار سارة لـ جماهير النادي الأهلي، مضيفا:" انتظروا المفاجأة، وأخبار سعيدة غدًا".

وأضاف أشرف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه منذ شهر يناير قال لـ الجميع ننتظر لـ شهر 8، وأن كلامه من بداية العام حقيقي.

ولفت إلى أن، غرامة كهرباء 2.3 مليون دولار، أي بالمصري 73 مليون جنيه، وأن كهرباء جاهز بكل شيء.

وأوضح أنه من الوارد أن يكون هناك تأجيل، ووراد أن يدخل لـ خزانة الزمالك 2.3 مليون دولار، ووارد أن يكون هناك قرارات جديدة، وطلبات جديدة.

وأشار إلى أنه واجه شتائم كثيرة، منذ شهر يناير، وأنه يصرح بـ الأشياء القانونية، ولا يقول أي شيء.

وتابع أن النادي الأهلي ليس طرفا في هذه القضية، والأهلي لن يساهم بأي أموال في قضية محمود كهرباء.

وكشف أن القضية ستنتهي غدًا، وجماهير الأهلي عليها أن تكون غير قلقة، من قضية الغد.

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