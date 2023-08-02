كهربا وغرامة الزمالك.. محامي اللاعب: غدا الخميس سيتم الانتهاء من هذه القضية

كشف أشرف عبد العزيز محامي محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، مفاجأة بشأن قضية غرامة كهربا لـ نادي الزمالك، وقال إن غدًا الخميس سيتم الانتهاء من هذه القضية، وهناك أخبار سعيد لـ جماهير الأهلي.

ووجه المحامي أشرف عبد العزيز بشرى وطمأنينة لجمهور الأهلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، بشأن ملف اللاعب محمود كهربا وتغريمه من نادي الزمالك، معلقا: «مطلوب من كهربا 2 مليون دولار و370 ألفا، بما يساوي 73 مليون جنيه ».

وعلق أشرف عبد العزيز قائلا: «نحن جاهزون لأي مفاجآت والقول الفصل في القضية غدًا، فقد يتم التأجيل أو دفع الغرامة للزمالك، والقضية منذ شهر يناير وفقا للوائح القانونية المعتبرة، وتعرضت للسباب والشتائم بسبب جملة «قابلوني في شهر أغسطس.. وكانت الجملة في شهر يناير».

وتابع: الأهلي ليس طرفا في قضية كهربا ولن يدفع دولارا واحدا في غرامة الزمالك، وسبب عدم دفع المبلغ الفترة الماضية أنه لم يكن يمتلك هذا الرقم في الماضي، والآن أصبح قادرا لأنه وصف بـ صفقة القرن وأصبح من نجوم الشباك في أفريقيا.

73 مليون جنيه قد تدخل خزينة الزمالك



واستكمل محامي محمود كهربا: متواصل دائما مع المحامي علي التونسي بشأن القضية، وجلسة غدا ستكون استماع بين الأطراف سواء كانت عن طريق الإيميلات أو برنامج زوم، وموعدها نهاية الغد الخميس، مواصلا: بقول لجمهور الأهلي متقلقوش، وأنه من الممكن أن تأجل القضية، أو يحصل الزمالك على الـ 73 مليون جنيه..

وبشأن موقف حسين الشحات، قال المحامي أشرف عبد العزيز: كنت أنتظر من محمد الشيبي الاعتذار للأهلي وجماهيره عما بدر منه من سباب ولعان، والجميع رأى مباراتي الدوري والسوبر، ونحن جميعا نعلم أنها مشادات ملاعب، وحتى الآن لم يتم إعلامنا بأي إجراء قانوني، والصلح تم بين اللاعبين على الهواء.

واختتم: أين اعتذار محمد الشيبي للاعبي الأهلي وجماهير النادي، لكن حق التقاضي متاح للجميع، وسنطلب الاستعانة بالفيديوهات وشهادة لاعبي الأهلي وبيراميدز وتقرير مراقب المباراة حال وصول دعوى قضائية ضد اللاعب، وأرى أن هناك استغلالا للقضية؛ نظرا لأن حسين الشحات من نجوم مصر حاليا.

